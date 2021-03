Zó maak je heel makkelijk een gepocheerd eitje in de magnetron

Het pocheren van een eitje in een pan vereist veel behendigheid. Gelukkig kan dit veel makkelijker én sneller. Zo maak je een gepocheerd eitje in de magnetron.

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

Lastig klusje

Echte chefs pocheren een eitje in een handomdraai. Een scheut azijn in kokend water, draaikolk maken, eitje breken en erin laten glijden, zes minuutjes wachten, eiwit beetje bijvormen en klaar is Kees. Het ziet er makkelijk uit, maar toch is het voor veel thuiskoks een lastig klusje. Eerder schreven we al hoe je meringues en krokante chips zónder olie in een magnetron maakt. Maar wist je dat je ook een eitje in de magnetron kunt pocheren?

Magnetron

Vul een theeglas of magnetronbestendig bakje voor driekwart met heet water. Breek vervolgens het ei en laat het voorzichtig in het water glijden. Zorg dat het ei helemaal bedekt is met water. Kook nu het ei 50 seconden in de magnetron op 800 watt. Giet dan het water er voorzichtig vanaf. Leg het eitje op een bagel, toast of cracker en je hebt een heerlijke lunch. De video hieronder laat zien hoe het precies werkt. Superhandig!

Vershoudfolie

Geen magnetron in huis? Libelle’s Kim laat in onderstaand filmpje zien hoe je in een handomdraai perfect gepocheerde eieren maakt. Je hebt hiervoor het volgende nodig: eieren, olijfolie, vershoudfolie, een bakje, een schaar en een pannetje kokend water.

Leg de vershoudfolie in het schaaltje. Zorg wel dat je aan beide zijden wat folie overhoudt. Drapeer hier een paar druppels olijfolie overheen. Leg dan je ei met een hele dooier in de folie. Knoop het ‘vershoudfoliezakje’ goed dicht en leg het eitje in een pan met kokend water. Laat vijf minuten koken. Haal het zakje voorzichtig uit de pan en knip het zakje kapot. Tadaaa, een perfect gepocheerd eitje.

Een eitje pocheren, klinkt chic! En moeilijk. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn:

Bron: Freundin.de. Beeld: Getty Images