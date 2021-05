4x gepofte (zoete) aardappels voor op de barbecue

Deze zomerse temperaturen laten het hart van een barbecueliefhebber weer sneller slaan. Naast al dat vlees zijn gepofte (zoete) aardappels ook hartstikke populair voor op de barbecue. En daar kun je qua smaak alle kanten mee op.

Wat een gepofte aardappel zo lekker maakt is dat de schil knapperig is en de smaak van de aardappel heel vol blijft. Bovendien is het handig dat je maar weinig nodig hebt om ze te maken.

Volop genieten

Met een grote kruimige of zoete aardappel, wat aluminiumfolie, wat peper en zout en (olijf)olie kom je een heel eind. Voeg wat lekkere dingen toe als bijgerecht en je kunt tijdens de barbecue genieten van een heerlijke gepofte aardappel.

Voorgaren

Tip: om de bereidingstijd wat te verkorten, kun je de aardappels van tevoren even voorgaren. Boen de aardappels schoon en doe ze in een schaaltje met een scheutje water voor vijf minuten op 800 watt of kook ze tien minuten voor in een pan met ruim water en een snuf zout. Dep de aardappels droog en smeer ze in met wat olie en peper en zout.

Ga je binnenkort barbecueën en heb je wat inspiratie nodig? We zetten de lekkerste varianten voor je op een rijtje:

1. Zure room en kruiden

Pof de voorgegaarde aardappels in ongeveer tien minuten gaar met de deksel op de barbecue. Maak ondertussen de vulling door wat zure room te mengen met fijngesneden verse groenten of kruiden, een teentje knoflook en wat peper en zout. Pak de aardappels na het poffen voorzichtig uit het aluminiumfolie. Je kunt controleren of je aardappels gaar zijn door er met een scherp mes in te prikken. Het mes moet er zonder al te veel weerstand in glijden. Snijd met een scherp mes de bovenkant in en maak wat ruimte voor de dip.

2. Pulled pork

Pof de voorgegaarde aardappels op de barbecue met de deksel erop in ongeveer tien minuten gaar. Warm ondertussen de pulled pork op. Haal de gepofte aardappels van de barbecue en snijd ze kruislings in. Duw ze iets open zodat je ze goed kunt vullen. Bestrooi de binnenkant met wat zout en peper en vul ze daarna met kaas, wat pulled pork en barbecuesaus. Garneer ‘m als laatste met een flinke eetlepel zure room en wat lente-uitjes.

3. Mexicaanse zoete aardappel

Was de zoete aardappels, gaar ze voor en verpak ze daarna in aluminiumfolie. Leg ze op de barbecue en laat ze tien minuten garen. Schil en snipper ondertussen de rode ui, snijd de avocado in stukjes. Doe de avocado en de helft van de rode ui in een kom en prak goed door elkaar. Breng de guacamole op smaak met wat peper en zout. Fruit de rest van de rode ui in een koekenpan met wat olie. Voeg daar ook het gehakt aan toe en bak het rul. Snijd tot slot de paprika fijn en voeg deze samen met de maïs toe aan het gehakt. Haal de gepofte zoete aardappels van de barbecue en snijd ‘m in. Vul ze met het gehaktmengsel en maak af met een grote lepel guacamole.

4. Zoete aardappel met geroosterde paprika en geitenkaas

Pof de voorgegaarde zoete aardappels ingepakt in aluminifumolie in ongeveer tien minuten gaar met de deksel op de barbecue. Snijd de paprika in repen en meng met de olijfolie, gemberreepjes, zout en peper. Grill de paprikarepen op de barbecue vijf minuten per kant tot ze mooi gaar zijn en grillstrepen hebben. Leg ze vervolgens terug in de marinade en laat ze daarin afkoelen. Bak een paar plakjes ontbijtspek in een hete pan, zonder olie. Als ze goudbruin en krokant zijn kun je ze op keukenpapier laten uitlekken en afkoelen. Snijd de gepofte zoete aardappel in de lengte open en vul ‘m met de geroosterde paprika en geitenkaas. Tot slot verkruimel je de ontbijtspek.

Handig! Zó pof een zoete aardappel in slechts 6 minuten:

Bron: Pinterest. Beeld: Getty Images