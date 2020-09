Dit zijn de gerechten die de wereld massaal maakte in lockdown volgens Pinterest

Heb jij nieuwe kookkunsten overgehouden aan de lockdown? Ellendig als die periode was, zocht de wereld zijn heil in de keuken om tijd te doden of om nieuwe vaardigheden te leren.

Maanden later heeft Pinterest op basis van de pins geanalyseerd wát de wereld dan precies kookte.

1. Italië

Uit de statistieken blijkt dat de Italianen hun tijd opvulden met het maken van Tarallini, ronde soepstengels uit de regio Apulië. Daarnaast stond er veelvoudig een mimosataart op tafel, een traditionele taart die standaard op La Festa della Donna (Internationale Vrouwendag) geserveerd wordt. Begin je dag goed met zo’n stuk taart in het weekend of – waarom ook niet – gewoon doordeweeks.

2. Denemarken

Denk je aan Denemarken, dan denk je vast aan brood en gebakjes. Het is dan ook geen verrassing dat de Denen tijdens de eerste lockdown volop kaneelbroodjes maakten. Het water loopt ons in ieder geval al in de mond wanneer we aan deze zoete, stroperige broodjes denken dankzij de smeltende boter en suiker. En jou nu vast ook.

3. Frankrijk

Geen pain au chocolat of croissant avec confiture op het Pinterestbord in Frankrijk, maar Japanse brioche melkbrood, genaamd Shokupan. Ze zullen al wat kookvaardigheden hebben daar in Frankrijk, want het melkbrood (wat eigenlijk meer op cake lijkt) is best moeilijk te maken. De mix tussen vochtig mondgevoel en botersmaak moet kloppen. Ga jij de poging wagen?

4. Duitsland

De Duitsers pinden vooral allerlei vormen van knoflookbrood vast. Tja, het was nu eenmaal ook het ideale moment om scheutig met knoflook om te gaan; binnenblijven was immers de boodschap.

5. Argentinië

Geinig om te zien hoe de wereld recepten begon uit te wisselen. Het was namelijk niet Frankrijk die in de croissants vloog, maar Argentinië. Oké, ze maakten het dan niet met een laag jam klaar, maar juist met een zoute twist. Ook lekker.