Libelle Legt Uit: is een geroosterde boterham gezonder dan een normale boterham?

Om een oude boterham wat knapperiger te maken, kun je de boterham roosteren. Maar heeft dit verder eigenlijk nog voordelen?

Is een geroosterde boterham bijvoorbeeld ook gezonder dan een normale boterham?

Zetmeel

Geroosterd brood is lichter verteerbaar. “Het zetmeel in brood bevat lange moleculen die door het roosteren korter worden,” legt diëtiste Ukie Harkema uit aan Margriet. In tegenstelling tot langere moleculen, begint het verteren bij korte moleculen al in je mond. “Daardoor is het zetmeel in geroosterd brood gemakkelijker en sneller te verteren dan het zetmeel in ongeroosterd brood.”

Spijsvertering

Maar helaas, dat maakt het niet gelijk gezonder. Licht verteerbaar betekent namelijk niet dat het ook beter is voor je darmen. Je maag en darmen functioneren namelijk beter als ze veel moeten doen om te verteren. Wanneer ze hard moeten werken, ontstaat er een betere spijsvertering en dus een gezondere stoelgang. “Bovendien houdt licht verteerbaar meestal ook in dat iets minder verzadigt en dat je dus weer sneller trek hebt”, benadrukt Harkema.

Zwarte boterham

Het wel of niet roosteren is dus vooral een kwestie van smaak, maar afwisseling is het allerbeste. Let bij het roosteren van je brood er wel op dat de boterhammen niet te veel zwarte randjes bevatten. Hoe langer je je brood roostert en hoe zwarter ‘ie, des te meer acrylamide erin zit. Dit is een kankerverwekkende stofje dat erg gevaarlijk kan zijn. Hou de rooster dus goed in de gaten.

Bron: Margriet. Beeld: iStock