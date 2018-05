Volgens dit onderzoek krijg je van de geur van brood zin in iets heel anders

Heerlijk, die geur van versgebakken brood als je de supermarkt binnenloopt. Het effect móet dan wel zijn om jou tenminste een halfje te laten kopen, toch?

Nou, volgens een nieuw onderzoek van de Universiteit van Wageningen betekent brood ruiken niet brood kopen. Nee, de geur van brood zorgt voor trek in iets heel anders – en de onderzoekers hadden de uitkomst naar eigen zeggen totaal niet verwacht.

Koekjes, graag

Voor het onderzoek werden er hersenscans van proefpersonen gemaakt terwijl ze blootgesteld werden aan verschillende geuren onder een MRI-scanners. De onderzoekers zagen dat het centrum voor beloning in de hersenen op het moment dat ze brood roken werd geactiveerd. Daarna kregen ze drie keuzes voorgelegd: hadden ze nu meer zin in wit brood, bruin brood of koekjes? Nou, doe maar koekjes, zei het gros van de deelnemers.

Brood is zo gewoon

De onderzoekers vonden ook nog de geur die wél aanzet tot brood eten: warm hout. Maar of die geur in de supermarkt verspreiden echt de verkoop zal stimuleren, durft onderzoekster Monique Vingerhoeds niet zeker te zeggen. Omdat er meer onderzoek, ook ter plekke in een supermarkt, verricht moet worden, maar ook omdat ze denkt dat de meeste mensen brood in hun mandje of karretje gooien zonder erbij na te denken. “De keuze voor brood is gewoontegedrag en daarom denken we dat geur niet veel doet.”

Gezonder eten

Dit broodonderzoek is een van de vele studies die gedaan wordt naar hoe ons eetgedrag beïnvloed kan worden, zodat we zo gezond mogelijke producten uit het schap vissen. Zo is er eerder al onderzoek verricht naar het effect van vezelrijk volkorenbrood vooraan in de winkel te leggen, maar dat wierp niet bepaald zijn vruchten af. Hm, misschien moeten we toch meer op ons gezond verstand vertrouwen om het juiste te eten?

Bron: Resource Wageningen University & Research. Beeld: iStock

