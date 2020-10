Tijdelijk geur- en smaakverlies? Zó kun je toch van eten genieten

Robert versomberde onder mijn ogen. Ik had bij mijn ex, Thomas, gezien wat een depressie was, en ik herkende de symptomen meteen. Maar bij Thomas schemerde er altijd al droefenis door; Robert was toen ik hem leerde kennen juist zo energiek en hyperactief.

Bij hem was de omslag wel heel snel gegaan en ik had hem totaal niet zien aankomen. Nog een groot verschil: Robert kende ik nog maar een paar maanden en ik had hem nog nauwelijks weten te doorgronden. Was dit dezelfde man die in Normandië als ik tegen negen uur wakker werd e