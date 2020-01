Zó kun je heel simpel je gevoeligheid voor koolhydraten testen

Je hoort weleens dat mensen gevoelig zijn voor koolhydraten. Dit kan betekenen dat ze eerder aankomen wanneer ze te veel koolhydraten eten. Maar hoe kom je hierachter?

Ben je gek op brood, crackers, aardappelen of pasta? De één eet dit moeiteloos zonder een gram aan te komen, terwijl de ander al snel een kilo aankomt. Maar waarom is dit verschil zo groot? En hoe kun je checken of je gevoelig bent voor koolhydraten?

Effectief

Arts en wetenschapper Sharon Moalem doet veel onderzoek naar ons DNA. Zo onderzoekt hij bijvoorbeeld welke voeding het beste aansluit bij jouw DNA en welke manier van afvallen dus het meest effectief is voor jouw lichaam. Tijdens zijn research ontdekte Moalem dat je met een simpele ‘cracker test’ erachter kunt komen hoe goed je lichaam koolhydraten kan verteren.

Cracker test

Deze test is ook te zien in de populaire BBC-documentaire The Truth About: Carbs. Daarin zie je hoe dokter Xand van Tulleken de cracker test toepast bij studenten. Van Tulleken vraagt elke student om 30 seconden lang op een ongezouten cracker te kauwen en zijn hand op te steken als de smaak verandert in je mond. Na 17 seconden steekt de eerste student zijn hand op. Hij geeft aan dat het zoeter proeft. Een andere student doet dit pas na 35 seconden. Sommige studenten laten aan het eind van de test zelfs weten helemaal geen smaakverandering in hun mond te hebben geproefd.

Zoeter

Wat hieruit blijkt, is dat wanneer je in een korte tijd een smaakverandering proeft, je mond een hoge concentratie amylase-enzymen heeft. Deze enzymen kunnen de grote zetmeelmoleculen in koolhydraten opbreken in kleinere suikermoleculen. Deze kleine suikers zorgen dus voor de zoetere smaak in de mond. Kortom: hoe hoger de concentratie amylase-enzymen, hoe makkelijker je koolhydraten kunt verteren en dus minder gevoelig ervoor bent.

Impact op je lichaam

Je kunt dus zelf heel makkelijk testen of je gevoelig bent voor koolhydraten. Kauw een lange tijd op een ongezouten cracker en check of de smaak verandert. De drempel ligt bij ongeveer 30 seconden. Verandert je smaak niet? Dan heb je waarschijnlijk een lagere hoeveelheid enzymen. Je lichaam verwerkt koolhydraten daarom langzamer, waardoor je de impact sneller merkt op je lichaam.

Wil je graag minder brood eten? Deze tips gaan je helpen:



