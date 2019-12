Libelle Legt Uit: is het gezegde 'bier na wijn geeft venijn' waar of niet waar?

Je bent vast wel bekend met het gezegde ‘bier na wijn geeft venijn’ en ‘wijn na bier geeft plezier’. Maar klopt dit eigenlijk wel?

Met dit gezegde wordt bedoeld dat het drinken van wijn na het drinken van bier de kans op een vervelende kater de volgende dag groter maakt. Als je eerst wijn drinkt en daarna pas aan het bier gaat, zou dit niet zo zijn.

De Middeleeuwen

Slecht nieuws voor degene die deze leuzen al jaren als waarheid hanteren: het klopt namelijk niet. De zinnen schijnen niks meer dan Middeleeuwse rijm te zijn. In de Middeleeuwen dronk iedereen bier, ook kinderen, omdat het water te vies was. Maar als je van betere afkomst was, dronk je juist wijn. De elite wilde absoluut niet gezien worden met bier. Als je in de Middeleeuwen dus eerst altijd bier dronk en nu wijn, ben je qua status een stapje omhooggegaan. Als andersom het geval is dan ging je juist een treetje omlaag. Hier komt het rijmpje dus vandaan.

Onderzoek

Uit Brits onderzoek is gebleken dat het dan ook niks uitmaakt in welke volgorde je alcoholische versnaperingen drinkt. Of je nou eerst bier drinkt en daarna wijn of andersom, de kater is net zo hevig.

Bron: Margriet. Beeld: iStock