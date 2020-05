Gezond eten hoeft echt niet duur te zijn dankzij deze 4 tips

Gezond eten is zo’n voornemen dat altijd weer terugkomt. Gewapend met een winkelwagentje ga je de supermarkt in om die vol te laden met groenten en fruit. En aan het einde van de rit moet je een bedrag bij de kassa af tikken die veel hoger is dan gewenst.

Vanaf nu is dat verleden tijd, want gezond eten hoeft niet duur te zijn. Je hoeft jezelf slechts een paar kleine gewoontes aan te leren. Hierdoor wordt het kopen van gezond voedsel aantrekkelijker voor jezelf én jouw portemonnee.

De schappen liggen vol met heerlijk vers fruit en groenten. Een grote verleiding om in het winkelmandje te leggen, maar zonde als ze eenmaal in de fruitschaal liggen te schimmelen. Daarom is het handig om een lijstje te maken voordat je boodschappen doet. Zo kun je kijken of je überhaupt wel tijd hebt om het die week op te eten. Heb je haast en geen tijd voor een lijstje? Kies dan voor de ‘harde’ groenten en fruit. Dat zijn bijvoorbeeld wortelen, boontjes, appels en citrusvruchten. Kon je toch de verleiding van ander groenten en fruit niet weerstaan? Dan is jouw eigen vriesvak de redder in nood.



Vergeet de diepvriesafdeling niet

Over het vriesvak gesproken: vergeet die niet tijdens je rondje in de supermarkt. Ingevroren groenten zijn namelijk ook gewoon hartstikke gezond! Veel studies wezen al uit dat er geen verlies is van voedingswaarde bij het invriezen van groenten en fruit. Daarnaast is het eten van bijvoorbeeld bessen en aardbeien, in de winter ook goedkoper als je de diepvriesvariant in huis haalt.

Koop producten in het seizoen

Producten buiten het seizoen kopen, is een stuk duurder dan wanneer je dit ín het seizoen doet. Houd daar dus rekening mee als je met je mandje door de supermarkt loopt. Er zijn veel verschillende redenen waarom het verstandig is om met de seizoenen mee te eten. Houd dit lijstje bij de hand, zodat je weet welke producten in het seizoen zijn.

Wegooien is zonde Heb je dan per ongeluk toch te veel groenten en fruit in huis gehaald en staan ze op het punt om de prullenbak tegemoet te komen? Niet doen! Je kunt namelijk nog genoeg doen met deze producten. In de gepureerde soep kan gemakkelijk die ene gerimpelde paprika. Een overrijpe banaan is heerlijk voor bananenbrood en een iets te bruine avocado kun je prima voor een gezichtsmasker gebruiken. Krijg je zin om zelf een gezichtsmasker te maken? Dat gaat je gemakkelijk lukken met deze ingrediënten.

Bron: Goed gevoel, Beeld: iStock