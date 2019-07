4 tips om gezond te eten tijdens een lange autorit

We zijn vaak geneigd om een grote tas vol met ongezonde snacks mee te nemen tijdens de lange autorit naar onze vakantiebestemming. Dat kan nog weleens voor misselijkheid zorgen.

En dat terwijl we tijdens zo’n intensieve autorit dubbelop brandstof nodig hebben.

First things first

Allereerst is een koelbox of -tas handig, tipt Elle. Dit houdt het eten een stuk verser. Daarin kun je bakjes gebruiken om te voorkomen dat eten in de de tas gaat smelten en lekken. Denk daarbij ook aan bestek, servetten en zakjes. De rommel kun je hierdoor afgesloten en gemakkelijk wegstoppen. Vermijd tenslotte etenswaren als filet american – al helemaal onderweg naar een zonbestemming.

Brood + beleg

Van een broodje met ‘natte’ ingrediënten wordt niemand blij. Let daarom op welke ingredienten je op je broodje doet. Door tomaat kan het brood bijvoorbeeld sompig worden. Wél een goed idee is een omelet. Dit bevat veel eiwitten en is koud ook hartstikke lekker.

Broodvervangers

Maar wil je het over een andere boeg gooien, kies dan voor wraps. Deze zijn ideaal om voor te bereiden. Je kunt de wraps insmeren met mayonaise of zure room en vervolgens beleggen met gegrilde groenten. Ben je van plan niet te lang te wachten met het opeten? Dan kun je er nog vleeswaren of vis op doen. Rol de wraps op en verpak ze in aluminiumfolie.

Fruit

Dan nu het fruit. Want soms heb je eindelijk de smaak te pakken, maar haal je een poepiebruine banaan uit je tas. Een bakje met fruitsoorten als appel, aardbeien, bessen of druiven blijven daarentegen wel lang goed in de koelbox. Door er wat citroensap overheen te doen voorkom je dat het fruit bruin wordt. En een appel houd je met deze slimme truc langer vers:

De groe(n)ten

Helemaal op de letterlijke en figuurlijke gezonde tour? Neem dan rauwkost mee. Snijd wortels, tomaatjes, komkommer, paprika’s, radijzen en bleekselderij en neem het mee in een bakje. Je kunt hier eventueel wat hummus bij doen. Als dat niet gezond is?

En om onszelf te vermaken in de auto hebben we natuurlijk het Libelle Vakantieboek:

Bron: Elle. Beeld: iStock