Libelle Legt Uit: hoe (on)gezond is kaas nu eigenlijk?

Heerlijk op de boterham of ’s avonds tijdens de borrel met een glas wijn erbij. Kaas is een echt Hollands product en de meesten van ons zijn er dol op. Maar hoe gezond of ongezond is kaas eigenlijk?

Kaas wordt gemaakt van melk. Door het bindmiddel stremsel aan melk toe te voegen wordt de melk wat dikker. Deze massa wordt vervolgens in een vorm gegoten en uitgeperst. Daarna mag de kaas rijpen in een koele ruimte. Er zijn heel veel verschillende soorten kaas en dit hangt af van de rijptijd. Kaas is dus een zuivelproduct en volgens het Voedingscentrum behoren zuivelproducten tot de Schijf van vijf. Maar hoe gezond of ongezond is kaas nu eigenlijk?

Zuivel

Kaas levert volgens het Voedingscentrum belangrijke voedingsstoffen. Zo is kaas rijk aan vitamine A, vitamine B12 en mineralen zoals calcium, fosfor, magnesium en zink. En het bevat daarnaast ook eiwit en vet. Hierdoor hoort het bij het zuivel en gelden voor kaas dezelfden gezondheidseffecten als voor melk en melkproducten. Samen met melk en melkproducten levert kaas ongeveer 60% van de dagelijkse inname van calcium en 40% van vitamine B12. Daarom is zuivel erg belangrijk voor een gezonde voeding hier in Nederland.

Risico’s

Maar aan de andere kant bevat kaas ook veel zout en verzadigd vet. Door hier veel van te eten vergoot je het risico op hart- en vaatziekten. Ook is de kans op een hoge bloeddruk een stuk hoger door het hoge zoutgehalte. Doordat er veel verschillende soorten kazen zijn, kun je dus niet zomaar zeggen dat kaas een gezond of ongezond product is. Er zijn namelijk heel veel verschillende soorten kazen. De een is wat gezonder dan de ander.

Zout

De boosdoeners zijn dus voornamelijk zout en vet. Maar om ervoor te zorgen dat de kaas een hard randje krijgt, moet de kaas tijdens het pekelproces een aantal dagen in een zout ligbad liggen. Hierdoor wordt de kaas vanzelfsprekend zout. Gelukkig bestaat er ook kaas met wat minder zout, zoals de 10+, 20+ en 30+ kaas. Met niet te veel zout wordt minder dan 2 gram zout per 100 gram kaas bedoeld. In dat geval past kaas volgens het Voedingscentrum prima in een gezond patroon past.

Verzadigd vet

Om te kijken of de kaas die jij lekker vindt niet te veel verzadigd vet bevat, kun je naar de cijfers op de verpakking van de kaas kijken. +10, +20, +30 enzovoort geven het vetgehalte aan. Hoe lager het cijfer, des te minder vet en meer calcium de kaas bevat en dus hoe gezonder de kaas is. Verzadigd vet is namelijk niet goed voor je bloedvaten. Je kunt dus gewoon kaas blijven eten, maar let gewoon even op de ingrediënten.

Bron: Voedingscentrum, Women’s Health. Beeld: iStock