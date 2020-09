Deze gezonde chocoladekoekjes maak je met slechts 5 ingrediënten

Heb je zin in chocolade en zin om te bakken maar geen zin om uitgebreid boodschappen te moeten gaan doen? En vooral: probeer je wat minder te snoepen? Dan hebben we het ideale recept voor je: want deze chocoladekoekjes zijn niet alleen gezond, maar ook nog eens gemakkelijk te maken.

Je hebt er namelijk slechts 5 ingrediënten voor nodig.

Advertentie

Gezond snoepen

Allereerst: af en toe snoepen is helemaal niet verkeerd. Integendeel. Toch snappen we het best als je wat gezonder aan wilt doen, wat je redenen ook mogen zijn. Jezelf dingen ontzeggen hoeft echter niet, want van de meeste ‘ongezonde’ dingen is wel een gezondere variant van te maken. Zo ook met chocoladekoekjes. Deze variant is gemaakt van havermout en bevat cacaopoeder in plaats van grote repen chocolade. En lékker dat ze zijn!