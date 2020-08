Deze gezonde chocolademuffins maak je met slechts 4 ingrediënten

Soms heb je ineens zin om wat lekkers te bakken, maar heb je juist totaal géén zin om eerst de deur uit te moeten om een waslijst aan boodschappen te halen. In dat geval hebben wij een ideaal recept voor je: chocolademuffins waar je maar vier ingrediënten voor nodig hebt.

Geloof het of niet: ze zijn nog hartstikke gezond ook.

Als je aan gezonde voeding denkt, denk je wellicht direct aan allerlei dure superfoods, poeders met onuitspreekbare namen en ingrediënten die alleen maar in specifieke gezondheidswinkels te koop zijn. Maar het tegendeel is waar wanneer je juist terug naar de kern gaat van voeding. Oftewel: onbewerkte voeding zonder pakjes en zakjes.

Makkelijk recept

En dat is precies het geval bij deze gezonde chocolademuffins. Je hebt er geen lastige ingrediënten voor nodig en hebt de benodigdheden misschien zelfs allemaal al gewoon in huis. Je kunt er welgeteld twaalf muffins mee bakken en hebt ze in minder dan dertig minuten op tafel staan. Als dat geen ideaal recept is, weten wij het ook niet meer.

Gezonde chocolademuffins

Ingrediënten:

9 bananen

360 gram amandelboter of pindakaas

60 gram cacaopoeder

150 gram blauwe bessen

En zo maak je ze:

Verwarm de oven voor op 180 graden

Prak de bananen in een kom met een vork

Voeg de notenboter toe en mix dit tot het een glad mengsel is

Voeg nu het cacaopoeder en roer dit goed door

Voeg vervolgens aan de helft van het beslag de blauwe bessen toe

Verdeel dit over 12 muffin vormpjes

Bak ze gaar en goudbruin in 12 tot 18 minuten

En klaar zijn je gezonde chocolademuffins in 2 smaken: met én zonder blauwe bessen. Genieten maar!

Heb je een chocoladevlek in je kleding gekregen? Zó krijg je deze er gemakkelijk weer uit:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Tasty. Beeld: iStock