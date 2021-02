Deze lekkere gezonde drankjes garanderen een beter humeur

Het hebben van een blij gevoel is niet altijd haalbaar. Al helemaal niet in de gekke tijd waarin we momenteel verkeren. Als jouw gemoedstoestand wel een oppepper kan gebruiken, raden we je aan de volgende gezonde drankjes te drinken. Ze zorgen namelijk allemaal voor een goed humeur.

Niet alleen omdat ze allemaal hartstikke lekker zijn – al zorgt een lekkernij natuurlijk ook voor blije gevoelens.

Gezonde warme chocolademelk

Het sneeuwt in sommige delen van het land. De gehele week blijft het winters koud, en dus is het de hoogste tijd voor warme chocolademelk. De meeste varianten bevatten erg veel suiker, wat ze wél lekker maar níet zo gezond maakt. Ook je lijf wordt daar niet blij van; suikerrijke producten geven je bloedsuikerspiegel een piek, waarna je al snel moe wordt. Met deze homemade chocolademelk is dat niet het geval. Extra bijkomstigheid: de rauwe cacao geeft je nog energie ook!

Bone broth

Een gezond en vitaal lijf zorgt voor een blij gevoel. Niets zo vervelend als kampen met weinig energie of vermoeidheid. Daarom is het belangrijk om voldoende producten te eten die je weerstand versterken. Bone broth – oftewel: bottenbouillon – is daar een goed voorbeeld van. Het bevat namelijk de belangrijke aminozuren glycine en proline die je immuunsysteem ondersteunen en helpen bij het herstel en gezond houden van botten en gewrichten. Ook ondersteunt het je spijsvertering. Heb je een middagdipje? Bone broth sleept je door de rest van de dag heen!

Groene thee of matcha

Moeheid maakt niet blij. Integendeel. Terwijl we bij een dip al snel grijpen naar een kop koffie, werkt dat soms ook averechts. Wanneer je te veel koffie drinkt, kan dit je namelijk juist moe in plaats van energiek maken. Kies liever eens voor een kop groene thee, of een huisgemaakte matcha latte.

Dit kon niet in de lijst met gezonde drankjes ontbreken, aangezien het ook goed voor je weerstand en concentratievermogen is. Vind je het wat te bitter? Voeg dan wat honing aan je drankje toe. En door het te maken met havermelk in plaats van koemelk, krijgt het direct al een zoetere smaak.

Water met een twist

Terwijl je waarschijnlijk blijer wordt van een cocktail dan van een glas water, is het toch heel belangrijk om voldoende water te drinken. Minstens acht glazen per dag wordt aangeraden. Heb je daar moeite mee? Dan kun je je water opleuken met gezonde ingrediënten, die het lekkerder maken. Voeg er bijvoorbeeld blauwe bessen, limoen of schijfjes sinaasappel aan toe. Van het vrolijke aangezicht alleen zul je al blij worden.

