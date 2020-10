In deze gezonde fruitsoorten zitten de minste suikers

Heb je zin in iets zoets, maar heb je geen zin om toe te geven aan de drang om koekjes, chocolade en snoep te eten? Dan is fruit een lekker én gezond alternatief. Vooral als je voor de volgende gezonde fruitsoorten kiest, want hier zitten namelijk de minste suikers in.

Als je gezond en verantwoord wil snacken hoef je echt niet in te leveren op smaak. Met een bakje fruit stil je zo de honger naar zoetigheid en kun je de koekjesschap in de supermarkt weerstaan.

De beste ‘gezonde fruitsoorten’

Gezonde fruitsoorten kun je in dit geval tussen aanhalingstekens plaatsen, want twee porties fruit per dag eten is wat we tegenwoordig als ‘gezond’ beschouwen. En eerlijk is eerlijk: we kennen geen fruit dat ‘ongezond’ is. Maar wie wil letten op de suikerinname en op zoek is naar een verantwoord tussendoortje, kan de volgende fruitsoorten in ieder geval alvast op het boodschappenlijstje schrijven.