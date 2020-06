Zo gezond zijn die prachtige smoothiebowls écht

Smoothiebowls zien er altijd prachtig en kleurrijk uit. Perfect als ontbijt en we denken vaak dat ze megagezond zijn. Maar is dat wel echt zo? Hoeveel voedingswaarden, -stoffen, calorieën en suikers bevat zo’n smoothiebowl eigenlijk?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een smoothiebowl is helaas lang niet zo gezond als we denken. En dat komt vooral door alle fructose, beter bekend als fruitsuiker, die in zo’n bowl zit. Fructose is een natuurlijke suiker, maar in je lichaam is en blijft suiker suiker.

Groene smoothiebowls