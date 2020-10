Gezonde snack: zo maak je zelf gedroogd fruit

Er volgden ongelukkige maanden. Het was herfst en in mijn herinnering regende en stormde het alle dagen. Soms als ik langs het IJ naar mijn werk fietste was ik bang dat ik van de kade zou waaien, het koude donkere water in, een roemloze dood zou sterven.

Ik moest wennen aan mijn nieuwe werk en aan mijn collega’s die ik nog niet kende en niet in vertrouwen kon nemen over mijn zorgen om Robert. Ook mijn kinderen wilde ik daar niet mee lastigvallen. Julie en Doris waren toen 14 en en 13 jaar. Ze vonden zichzelf te groot voor een oppas en waren na school alleen thuis. Dat von