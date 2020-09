Zin in een gezonde snack, maar ben je even klaar met de appels en de crackers? Maak dan dit lekkere tussendoortje. Het is zo gemaakt en je hebt er maar twee ingrediënten voor nodig.

En in een handomdraai heb je weer een hele weekvoorraad aan snacks.

Gezonde snack

An apple a day, keeps the doctor away. Maar soms heb je ook gewoon even zin in iets anders dan een stuk fruit, toch? Voor wie graag gezond snackt maar dat ook lekker wil doen, is dit recept perfect. En ben je ook nog eens hartstikke druk of niet echt een keukenprinses? Dan wil je je al helemaal wagen aan dit supersimpele recept. Deze mueslirepen zijn namelijk lekker, makkelijk én voedzaam.

Twee ingrediënten

Voor deze gezonde snack heb je maar een paar minuten tijd nodig en slechts 2 ingrediënten. Haal bij de supermarkt een bakje gedroogde, pitloze dadels en een pak havermoutvlokken. Meng vervolgens een handjevol dadels en een handjevol havermout in een keukenmachine tot je een smeuïge massa hebt. Voeg eventueel een beetje water toe om het mengsel wat te verdunnen.