Vegetarisch eten? Zo kies je gezonde vleesvervangers uit

Bij vrijwel elke supermarkt kun je tegenwoordig verschillende vleesvervangers kopen. Een goed initiatief, maar dat betekent niet dat elke vleesvervanger gezond is. Zo zorg je ervoor dat je de juiste uitkiest.

Steeds meer mensen eten vegetarisch. Een vleesvervanger is ideaal als je toch het gevoel wilt hebben dat je een stukje vlees eet. Toch zijn niet alle vervangers gezond, bijvoorbeeld omdat ze (veel) suiker of kunstmatige toevoegingen bevatten. Voedingsexpert Sarai Pannekoek vertelt aan Women’s Health dat je moet letten op zo min mogelijke bewerkte producten, zoals eieren of tofu. Volgens Pannekoek moet 20 procent van de energie uit eiwitten komen bij een vleesvervanger. Verder moet het per 100 gram meer dan 0,6 milligram ijzer bevatten, meer dan 0,06 milligram vitamine B1 en meer dan 0,24 microgram vitamine B12 per 100 gram. Het is daarnaast ook verstandig om te letten op de hoeveelheid zout. Liever niet meer dan 1,1 gram zout per 100 gram.

