Dat koolzuurhoudende drankjes en gefrituurd eten voor een opgeblazen gevoel kunnen zorgen, is niet heel verrassend. Maar wist je dat dit ook bij gezonde voedingsmiddelen het geval kan zijn? Hier 6 onverwachte boosdoeners.

Noten

Noten zijn hartstikke gezond, mits je ze met mate eet. Ze bevatten nu eenmaal veel calorieën en vetten, dus een handje noten per dag is meer dan genoeg. Als je deze hoeveelheid overschrijdt, is de kans groot dat je juist last krijgt van een opgeblazen gevoel en langzame spijsvertering.

Dit heeft ook te maken met de toxische stoffen die noten bevatten. Als je van deze toxische stoffen wil afkomen, kun je de noten het beste in een kommetje met koud water en een scheutje appelazijn leggen. Laat ze zo’n 4 uur onderdompelen, waarna je ze kan afspoelen en droog deppen met keukenpapier. Wedden dat je voortaan minder last hebt van je buik na het eten van noten?

Water

Hoewel water hartstikke gezond is, kan het moment waarop je dit drinkt allesbepalend zijn voor je spijsvertering. Wanneer je een glas koud water tijdens het avondeten drinkt, verlaag je je maagzuur. Dit zorgt ervoor dat je lichaam het voedsel anders verteert. Je kunt dan ook het beste een half uur voor en een half uur na je eten geen water drinken.

Drink je toch graag iets tijdens je maaltijd? Ga dan voor lauw water met citroen, hete thee of eventueel water op kamertemperatuur.

Smoothies

Begin jij het liefst je ochtend met een ijskoude smoothie? Dan kan het helpen om voor een ander (warmer) ontbijtje te gaan, zoals een kom havermout. IJskoude dingen zorgen er namelijk voor dat je spijsvertering wat langzamer op gang komt.

Mocht je toch per se een smoothie willen drinken, dan kun je het beste verwarmende specerijen zoals gember en kaneel toevoegen. Probeer rauwe groenten zoveel mogelijk te vermijden, omdat deze moeilijk verteerbaar zijn.

Rauwe salades

Hoewel het heus niet erg is om af en toe groentes rauw te eten, kun je dit beter niet dagelijks doen. Rauw eten is namelijk veel moeilijker te verteren dan gekookt, gestoomd of gebakken eten. Probeer dit dus voldoende af te wisselen.