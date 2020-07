Wat is gezonder: rauwe, gekookte of gegrilde tomaten?

Tomaten zijn hartstikke gezond en je kunt zowel rauw eten, als gekookt, gebakken of gegrild. Maar wat is nu de gezondste manier om ze klaar te maken?

Er zitten veel gezondheidsvoordelen aan het eten van tomaten, maar maakt het nog uit hoe je ze precies eet?

Tomaten zijn een van de weinige voedingsmiddelen die voedzamer worden zodra ze worden gekookt. Dit betekent niet dat ze niet gezond zijn als je ze rauw eet, maar door ze te verwarmen komt er wel meer lycopeen vrij. Lycopeen werkt als antioxidant en beschermt je tegen ziektes, waaronder prostaatkanker bij mannen. Ook helpt het je bloeddruk onder controle te houden.

Verwarmd

Je kunt tomaten dus beter verwarmen. Het maakt niet uit of je ze kookt of grilt, in beide gevallen komt er een hoop lycopeen vrij. Zo blijkt uit onderzoek dat 100 mg rauwe tomaat ‘slechts’ 2573 mcg lycopeen bevat, terwijl er in 100 mg tomatensaus maar liefst 15.152 mcg zit.

Meer voordelen

Verder kunnen tomaten je een vitamineboost geven, aangezien ze boordevol vitamine C en kalium zitten, en beschermen ze je huid. En of dat nog niet genoeg is, loop je minder risico op zonnebrand wanneer je veel tomaten eet. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het hoge gehalte aan carotenoïden in tomaten. Maar let op: dit betekent natuurlijk niet dat je je hierdoor niet meer hoeft in te smeren.

Zó maak je met overgebleven tomaten een supersnel tapasgerecht:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock