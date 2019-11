Libelle Legt Uit: Dít zijn de gezondheidsvoordelen van bonen

Bonen zijn lekker, voedzaam en gemakkelijk te bereiden. Je kunt ze zelfs al voorgekookt in een pot kopen, zodat je er in een handomdraai een gerecht mee kunt maken. En, niet geheel onbelangrijk, ze zijn nog hartstikke gezond ook. Libelle zet alle gezondheidsvoordelen voor je op een rij.

We hebben het niet alleen over de welbekende bruine boon. Want ook sojabonen, limabonen, kapucijners, lupinebonen, kidneybonen, witte bonen, zwarte bonen en tuinbonen bevatten tal van gezonde vitamines. En natuurlijk de vertrouwde sperzieboon niet te vergeten.

Advertentie

Vitaminen en mineralen

Het Voedingscentrum leert ons dat het eten van bonen een goed idee is. Peulvruchten zijn namelijk een grote bron van eiwitten en voedingsvezels. Daarnaast bevatten ze veel vitamines en mineralen zoals ijzer, magnesium, kalium, zink, foliumzuur (B11), thiamine (B1) en niacine (B3).

Weinig vet

Maar er is meer. Want ook als je een beetje op de lijn wilt letten, is het toevoegen van bonen aan je eetpatroon een goed idee. Ze bevatten namelijk maar weinig vet, en juist veel eiwitten en andere complexe koolhydraten. Hierdoor geven ze je snel een verzadigd gevoel, terwijl je maar weinig vet binnenkrijgt.

Cholesterol verlagend

Tot slot zijn bonen ook goed voor je bloedvaten. De reden? Peulvruchten verlagen het LDL-cholesterol, wat de kans op hart- en vaatziekten kan verkleinen. En mogelijk heeft de boon ook nog een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel. Kortom; genoeg redenen om eens een lekker gerecht met bonen op tafel te zetten, niet?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Voedingscentrum, Gezondheid.be. Beeld: iStock