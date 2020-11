Libelle Legt Uit: dit zijn de gezondheidsvoordelen van extra vierge olijfolie

Je hebt vast wel eens gehoord dat je beter voor extra vierge olijfolie kunt gaan in plaats van gewone olijfolie, en dat dit ook zéker een betere keuze is dan zonnebloemolie of roomboter. Maar wat maakt deze speciale en zelfs duurdere olijfolie dan zo gezond?

Libelle zet alle gezondheidsvoordelen voor je op een rij.

Advertentie

Verschillen

De ene olijfolie is de andere niet. In de supermarktschappen prijken rijen aan flessen van verschillende merken en uit verschillende prijsklassen. Terwijl de verleiding groot is om een goedkopere variant in je boodschappenmandje te leggen, kun je om gezondheidsredenen toch het beste gaan voor die extra vierge olijfolie. De duurdere variant, dus.