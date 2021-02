Dít zijn de gezondheidsvoordelen van kikkererwten

De avondklok wordt verlengd, maar daar staan wel een paar voorzichtige versoepelingen tegenover. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend in de persconferentie.

Het is dit weekend precies een jaar geleden dat de eerste besmettingen in Nederland werden ontdekt. “Een jaar later zijn we op weg naar het einde van de crisis, maar we zitten nog in een ongelofelijk lastige fase”, begon Rutte de persconferentie. “We zijn op weg naar een stapsgewijze opening van de samenleving.”

Rutte benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden. “De extra ruimte wordt extra verantwoordelijkheid”, zegt Rutte. “Ik zeg tegen iedereen: ons gedrag doet ertoe.”

Veel besmettingen

De besmettingscijfers zijn nog steeds te hoog. Dinsdagmiddag sprak het RIVM voor het eerst over een derde golf. In vergelijking met vorige week zijn aanzienlijk meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen week waren namelijk 29.977 tests positief. Een week eerder waren dat er 25.229. Dat is een toename van bijna 19%. Daar moet wel bij worden gezegd dat er ook veel meer mensen zich afgelopen week hebben laten testen.

Avondklok verlengd

Hoewel de rechter vorige week oordeelde dat de wet voor de avondklok niet deugde, is er nu een nieuwe wet. De avondklok blijft dus voorlopig nog van kracht. De strenge maatregel wordt verlengd tot maandag 15 maart. Mensen mogen tussen 21.00 uur en 04.30 uur niet zonder geldige reden op straat zijn. Op maandag 8 maart volgt een persconferentie over een eventuele nieuwe verlenging van die maatregel.

Deze verlenging van de avondklok zorgt ervoor dat het kabinet op andere gebieden wat meer kan toe staan. “We doen iets heel spannends. Deze verruimingen zijn in deze fase niet gratis”, zegt Rutte. Hij kondigt de volgende vier voorzichtige versoepelingen aan:

1. Onderwijs

De middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer deels open. Het gaat om een aantal dagen per week, zodat de schelen weer fysiek les kunnen krijgen. Wel moeten ze natuurlijk anderhalve meter afstand houden. Dit geldt ook voor het mbo. De leerlingen kunnen gemiddeld minimaal één dag per week les krijgen.

2. Contactberoepen

Alle contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en rij-instructeurs, mogen vanaf woensdag 3 maart weer aan de slag. Klanten dienen een afspraak te maken en er moet een checkgesprek plaatsvinden. Onder anderen fysiotherapeuten, dierenartsen en tandartsen waren al open. De enigen die nog niet aan het werk mogen zijn sekswerkers.

3. Winkels

Er komt wat meer ruimte om te winkelen. Zo kunnen we vanaf 3 maart weer shoppen bij niet-essentiële winkels. De winkels mogen niet zomaar hun deuren openen, want winkelen kan wel alleen op afspraak of via ‘click and collect’. Winkeliers mogen klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping, met een maximum van zes keer per uur. Hier geldt uiteraard wel de mondkapjesplicht.

4. Sporten

De regels om buiten te sporten worden voor jongeren versoepeld. Jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen namelijk weer buiten sporten. Hier is wel belangrijk om zoveel mogelijk afstand te houden. De sportscholen blijven nog dicht.

Algemene regels

Tot de nieuwe persconferentie op maandag 8 maart blijft ook de bezoekregel van maximaal 1 persoon per dag van kracht. Uiteraard gelden tot die tijd ook nog steeds de algemene regels. We zetten ze nog eventjes voor je op een rij:

Werk thuis, tenzij het niet anders kan

Was vaak je handen

Hoest en nies in je elleboog;

Houd 1,5 meter afstand van anderen

Is het druk? Ga dan weg

Draag een mondkapje waar dat verplicht is

Klachten? Blijf thuis en laat je testen

Bron: Rijksoverheid. Beeld: ANP