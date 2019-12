Dít zijn de gezondheidsvoordelen van het eten van kimchi

Als je dol bent op pikant eten, dan is het Koreaanse gerecht kimchi écht iets voor jou. Het is erg lekker en ook nog hartstikke gezond.

Kimchi is een traditioneel gerecht uit de Koreaanse keuken en bestaat uit gefermenteerde Chinese kool en groenten, dat wordt gekruid met knoflook en chilipasta.

Advertentie

Kimchi bevat veel goede bacteriën voor je darmen, maar dat is niet het enige voordeel. Daarom zetten we alle gezondheidsvoordelen van kimchi even voor je op een rijtje:

Het verbetert je immuunsysteem

Aangezien kimchi erg goed is voor je darmen, bevordert het ook je spijsvertering en geeft het je immuunsysteem een boost. Dit komt doordat de groenten gefermenteerd zijn en dus probiotische eigenschappen bevatten.

Het is goed voor je hart

Ook zit kimchi vol antioxidanten en die kunnen helpen beschadigde cellen te stabiliseren. Ook kunnen veel antioxidanten je beschermen tegen chronische aandoeningen, zoals hartaandoeningen.

Het is goed voor je hersenen

Je darmen worden ook wel je tweede brein genoemd. Het bevat namelijk minstens evenveel zenuwcellen als ons hoofdbrein en bovendien communiceert het zenuwstelsel in de darm met je hersenen. Dus wanneer iets goed is voor je darmen, is het automatisch ook goed voor je hersenen.

Het verlaagt je cholesterolgehalte

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die regelmatig kimchi eten, lagere niveaus van LDL hebben, ook wel het ‘slechte’ cholesterol genoemd. Welke ingrediënten hier precies verantwoordelijk voor zijn, is nog niet duidelijk.

Het kan helpen bij ontstekingen

Mocht je regelmatig langs hebben van een darmontsteking, dan kan kimchi een ontstekingsremmend effect hebben op je darmen. De Journal of Microbiology ontdekte dat een specifieke probiotische stam in kimchi voor vermindering van ontstekingen in de darmen kan zorgen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock