Dít zijn de gezondheidsvoordelen van kurkumathee (en zo maak je ‘m)

Dinsdagavond startte alweer het zesde seizoen van het programma Married at First Sight, waarin kandidaten elkaar het jawoord geven zonder elkaar vooraf te hebben gezien.

Zo’n 2200 singles hebben zich dit jaar aangemeld voor het succesvolle trouwprogramma, waarbij de wetenschap bepaalt of twee totaal onbekenden een geweldig liefdeskoppel zouden kunnen vormen. Vier experts bepalen de match tussen twee mensen, gebaseerd op wetenschappelijke gegevens die zij op de introductiedagen van de kandidaten hebben ontvangen.

Hoge eisen

Op social media werd er tijdens de eerste aflevering al veel gedeeld over de koppels. Zo bleven de hoge eisen van de deelnemers niet onbesproken. De een had namelijk echt geen zin in gezeik en de ander wilde absoluut niet dat zijn partner niet passende lingerie draagt, zoals een witte bh met zwarte onderbroek… Maar de kijkers raakten vooral niet uitgepraat over het allereerste koppel: Lars en Lizzy.

Droomscore

Alle kandidaten zijn getest op dertien belangrijke relatiekenmerken. Lars en Lizzy scoorden uitzonderlijk hoog op normen en waarden, hechtingsstijl en seksualiteit. Samen zorgt dat voor een matchscore van maar liefst 80%. “Een droomscore”, aldus relatiewetenschapper Tila Pronk. De kijkers zijn het daar wel mee eens en zien in hen een leuk koppel. Op Twitter stroomden de reacties gelijk binnen. Ze zijn allemaal ontzettend enthousiast over deze match. Zo schreef iemand: “Lars en Lizzy, daar krijg ík zelfs energie van! Goeie match.” Een ander liet weten: “Lars en Lizzy zie ik echt als een mega goede match”.

Ik vind Lars en Lizzy echt goed bij elkaar gematched #mafs — Céline Veronique (@celveronique) January 5, 2021

Lizzy en Lars. Die namen klinken alleen al leuk samen! #mafs — Judith (@judithblogtsolo) January 5, 2021

Lars en Lizzy lijken me over een jaar of 40 het perfecte ANWB fietsvakantie koppel! #MAFS — Britt Rave (@_BrittRave) January 5, 2021

Lars en Lizzy zie ik echt als een mega goede match #mafs — ζωή ღ (@fxcksailorz) January 5, 2021

Lizzy en Lars passen goed bij elkaar, en ja ook de aantrekkingskracht #mafs — Susan 🤎🧡🤍 (@Xanon73) January 5, 2021

Lars en Lizzy , mooi naambordje aan de voordeur #mafs — T’sMe (@TsMe20) January 5, 2021

Lars en Lizzy… Lizzy en Lars.. klinkt goed! Toch?!😃 #mafs — Bianca Niks (@BiancaNiks) January 5, 2021

Lars & Lizzy, dat klinkt nu al als een sprookje #mafs pic.twitter.com/kT6AKyhozC — Maris (@maristwit70) January 5, 2021

Die Lars & Lizzy, het ziet er allemaal echt heel positief uit 😬😍 #MAFS — ♡ Jenn𝓮𝓿𝓮𝓻𝓶𝓸𝓻𝓮 (pisces) | 8.2.19 ♡ (@JenniferFK_) January 5, 2021

Het nieuwe kinderboek ‘lars en lizzy op fietsvakantie’, ik denk dat het wel kan werken 😉 #mafs — abbey (@Mrsjonesssssss) January 5, 2021

Wie heeft er nog meer een heel positief gevoel over Lars & Lizzy? #mafs — Fréderique (@FREDERIQUEC_) January 5, 2021

Lars en Lizzy, daar krijg ík zelfs energie van! Goeie match. #MAFS — Bezemsteeltje (@Siebloe) January 5, 2021

Lars en Lizzy, dat zou nog wel eens kunnen werken, al is het leeftijdsverschil wel flink. Ik ben benieuwd! #mafs — Bram de Jong (@bram_de_jong) January 5, 2021

#MAFS Lars en Lizzy zie ik wel slagen eigenlijk! Leuke match! — Yvette ☃️ (@YvetteSpillsTea) January 5, 2021

Let op: Married at first sight is vanaf maandag 11 januari zeven weken lang op maandag én dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Bron: Married at first sight, Twitter. Beeld: RTL