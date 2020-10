Dit zijn de verrassende gezondheidsvoordelen van Griekse yoghurt

We weten allemaal dat gezond eten voornamelijk gaat over balans. Een eetpatroon met voldoende groente, fruit, trage koolhydraten, gezonde vetten en proteïne, maar af en toe snoepen hoort daar ook bij. En wist je dat je Griekse yoghurt ook goed aan je voedingspatroon kunt toevoegen?

Er zitten namelijk tál van gezondheidsvoordelen aan.

Een straf hoeft het eten van het zuivelproduct niet te zijn, want Griekse yoghurt is ontzettend lekker. De romige, rijke structuur maakt het tot een echte verwennerij. Je kunt het eten als gezonde start van de dag, met bijvoorbeeld vers fruit en (zelfgemaakte) granola. Maar ook als vullende snack na het avondeten is het een prima idee, met wat honing erover bijvoorbeeld. Zelfs zonder toevoeging is Griekse yoghurt al hartstikke lekker.

Vol eiwitten

En het is dus ook nog eens gezond. Niet op de laatste plaats omdat het gefilterd wordt, zodat het minder vocht en lactose bevat. Hierdoor is het dik van structuur, en bevat het meer eiwitten dan normale yoghurt. Een klein schaaltje van 150 gram bevat namelijk al 7 gram eiwitten. Nu zit er relatief veel vet in deze yoghurt, veel meer dan in magere kwart bijvoorbeeld. Maar dat is geen nadeel, want door de vele eiwitten krijg je snel een verzadigd gevoel. Hierdoor zul je tussendoortjes kunnen laten staan, wat handig is als je iets wilt afvallen.

Sterkere weerstand

In deze yoghurt zitten ook veel gezonde vitamines en mineralen, die je weerstand een boost geven. En da’s niet mis in de regenachtige herfstmaanden. Zo is Griekse yoghurt een grote bron van vitamine A, C en E. Ook zit er veel probiotica in, wat bijdraagt aan het behouden van een sterk immuunsysteem. En ook de erin aanwezige mineralen koper, zink en selenium dragen hieraan bij.

Gezonde darmen

Dagelijks een bakje Griekse yoghurt eten is bovendien goed voor het behouden van een gezonde darmflora. Dit komt omdat het van nature een grote bron van probiotica is. Deze gezonde bacteriën komen je darmen ten goede en zijn ook zeer gunstig voor je spijsvertering. En heb je snel last van je darmen? Dan is Griekse yoghurt ook een aanrader voor jou. Het is namelijk milder dan normale yoghurt, gezien het minder wei-eiwit bevat.

Goed voor je hart

Tot slot: deze romige yoghurt is ook nog eens goed voor je hart. De erin aanwezige mineralen calcium, magnesium en kalium staan erom bekend je bloeddruk op peil te houden. Ook draagt het eten ervan bij aan het behouden van een gezond cholesterol, wat je daardoor weer minder vatbaar maakt voor hart- en vaatziekten. Kortom: geniet wat vaker van deze romige yoghurt en doe daarmee zowel je smaakpapillen als je gezondheid een gunst.

Bron: Leef Puur Natuur. Beeld: iStock