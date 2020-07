Dit zijn de verrassende gezondheidsvoordelen van paprika

Als je snel verkouden wordt of geregeld geveld bent door de griep, is de kans groot dat je grijpt naar een sinaasappel of een extra vitaminepil om je weerstand een oppepper te geven. Maar wist je dat je net zo goed een stuk paprika kunt eten? Er zitten namelijk ontzettend veel gezondheidsvoordelen aan.

En dit geldt voor zowel de groene, rode als gele paprika. Toch bevatten de laatste kleuren de meeste vitamine C.

Vitamine C

Zoals we hierboven al schreven, bevat paprika een hele grote dosis vitamine C. Zelfs meer dan in een sinaasappel. 100 gram rode paprika bevat 150 milligram vitamine C, waardoor je met een halve paprika al voldoende van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnenkrijgt. Voldoende vitamine C binnenkrijgen is belangrijk, want het helpt je weerstand versterken en geeft je immuunsysteem een boost. En die vitamine C kan je huid en haar ook nog eens een fijne oppepper geven.