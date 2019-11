Libelle Legt Uit: dit zijn de gezondheidsvoordelen van pompoen

In de herfst en winter wordt er veel pompoen gegeten. In de vorm van soep, ovenschotels of stamppot, maar ook als smaakmaker door zoete baksels. En dat is maar goed ook, want de groente is hartstikke goed voor je. Dít zijn de gezondheidsvoordelen van pompoen.

Naast dat pompoen lekker is, is-ie ook nog eens heel gemakkelijk te bereiden. De enige vereiste? Een scherp koksmes waarmee je gemakkelijk door de groente heen kunt snijden.

Antioxidanten

Voldoende antioxidanten binnenkrijgen is belangrijk voor een goede gezondheid én een goede weerstand. Geen overbodige luxe dus, met de winter in aantocht. En je raadt het al: in pompoenen zitten veel antioxidanten die je lichaam beschermen tegen vrije radicalen van buitenaf.

Energiebom

Pompoen bevat meer kalium dan een banaan. En laat kalium nou net een belangrijk mineraal zijn om energie te krijgen, bijvoorbeeld nadat je gesport hebt. Voedingsmiddelen met kalium helpen de vochtbalans herstellen na een stevige sportsessie, waardoor het hartstikke goed is om na het sporten een smoothie of soep met de groente erin naar binnen te lepelen.

Vezels

We weten allemaal dat voldoende vezels binnenkrijgen erg belangrijk is om je darmen gezond te houden. Je vindt vezels in volkoren producten, fruit en peulvruchten, maar ook in groenten als pompoen. De oranje groente bevat heel veel vezels waarmee je gezonde darmbacteriën kunt voeden.

Weinig calorieën

Terwijl pompoen veel zetmeel bevat en het je dus snel een voldaan gevoel geeft, bevat de groente maar weinig calorieën. Probeer je een beetje op de lijn te letten met de feestdagen in het vooruitzicht? Dan zijn gerechten met pompoen een prima idee om gezond, lekker en licht te eten.

Ogen

Net als wortels bevat pompoen heel veel beta-caroteen, wat het lichaam omzet tot vitamine A. En deze vitamine gecombineerd met de antioxidanten luteïne en zeaxanthine, kunnen bijdragen aan een verbeterde gezondheid van het oog. Zo zou het zelfs de kans op staar kunnen verminderen.

