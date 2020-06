Dít zijn de gezondheidsvoordelen van vijgen

Vijgen zijn niet alleen lekker en zoet, maar ook nog eens hartstikke gezond. Vooral de verse variant is een bron van goede voedingsstoffen die bijdragen aan een gezond voedingspatroon. Libelle zet alle gezondheidsvoordelen ervan op een rij.

Zo zijn vijgen bijvoorbeeld hartstikke goed voor je spijsvertering, wist je dat?

In vijgen zit van nature veel kalium. 1 vijg bevat 3% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dit mineraal draagt bij aan het op peil houden van je hartslag en het in balans houden van je bloeddruk. Wanneer je geregeld een verse vijg eet, zou dit dan ook kunnen bijdragen aan het verlagen van je bloeddruk – met alle gezondheidsvoordelen van dien.

Vezels

Ook zitten er heel veel vezels in vijgen, wat ontzettend veel voordelen heeft. Zo raak je snel verzadigd, waardoor je minder snel de neiging tot snacken of overeten krijgt. Ook helpen de vele vezels je stoelgang en spijsvertering op gang te houden.

Calcium

Daarnaast krijg je met het eten van een verse vijg ook nog eens veel calcium binnen. Een glas melk bevat veel calcium, maar deze verse vrucht ook. En dat is niet mis, want deze voedingsstof draagt bij aan gezonde, sterke botten en verkleint de kans op botontkalking. Omdat er daarnaast veel fosfor in de tropische vrucht zit, stimuleert-ie ook nog de botaanmaak.

Mucilage

Heb je last van je keel of ben je wat grieperig? Ook dan is het ten zeerste aan te raden om een vijg aan je eetpatroon toe te voegen, en dat komt doordat er de stof mucilage inzit. Muci-wat? Dit is een lijmachtige substantie die erom bekendstaat verzachtend voor de keel te zijn. Je vindt de stof ook in komkommers en frambozen.

Weinig calorieën

En alsof dat nog niet genoeg is, is de vrucht ook een goede om te nuttigen als je een beetje op de lijn wilt letten. Dat komt omdat er relatief weinig calorieën in de vijg zitten. Een vijg van 50 gram bevat slechts 37 calorieën, wat een stuk minder is dan veel andere fruitsoorten.

