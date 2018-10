6x de gezondheidsvoordelen van zoete aardappelen

Zoete aardappelen zijn op dit moment helemaal hip. In bijna elk restaurant is tegenwoordig wel een gerecht met dit ingrediënt te vinden. En het fijne is: zoete aardappelen zijn niet alleen lekker, maar ook nog eens hartstikke gezond.

Wij zetten de belangrijkste gezondheidsvoordelen voor je op een rij..

1. Bron van vitamine A en C

Vitamine A en C zijn erg belangrijk voor je immuunsysteem. Hoe meer je hier van binnenkrijgt, hoe beter je bestand bent tegen griepjes en verkoudheden. Slechts één portie gebakken zoete aardappel levert je al bijna de helft van je dagelijkse vitamine C-behoefte en 400 procent van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A. Daarnaast zijn ze deze vitaminen ook nog eens goed voor je gezichtsvermogen en orgaanfunctie.

2. Goed voor botten en huid

Naast vitamine A en C bevatten zoete aardappelen ook nog eens mangaan, een mineraal dat helpt bij de productie van collageen om je huid stevig en soepel te houden en je botten gezond. Daarnaast zitten er ook nog eens verschillende vitamine B-soorten en andere mineralen in.

3. Krachtige antioxidanten

Vitamine A en C fungeren ook nog eens als antioxidanten die je cellen beschermen tegen ziekte en veroudering. Twijfel je tussen een oranje of paarse zoete aardappel? Kies dan voor de laatste. Het pigment dat de aardappelen hun prachtige paarse tint geeft, heeft namelijk nog extra veel antioxidanten.

4. Ontstekingsremmend

Ontstekingen en infecties die niet weggaan, verhogen het risico op chronische ziektes zoals obesitas, type 2 diabetes, hartaandoeningen en kanker. Van zoete aardappelen is aangetoond dat ze op een natuurlijke manier ontstekingen verminderen. Nóg een reden dus om ze wat vaker te gaan eten!

5. Goed voor je bloeddruk

Zoete aardappelen houden ook nog eens je bloeddruk onder controle. In een portie van 250 gram zoete aardappel dat in de schil gebakken is, zit ongeveer 825 gram kalium: dit is evenveel als in twee kleine bananen. Kalium helpt bij het regelen van je vochtbalans en zorgt ervoor dat het bloedverhogende effect van zout tegengegaan wordt, waardoor je bloeddruk daalt en de belasting op je hart vermindert.

6. Makkelijker afvallen

Ongeveer 12 procent van het zetmeel in zoete aardappelen is resistent zetmeel, een vullende, vezelachtige substantie dat je lichaam niet verteert of absorbeert. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat resistent zetmeel de verzadiging én de vetverbranding verhoogt. Oftewel: je eet minder, maar verbrandt wel meer. Niet verkeerd, toch?

