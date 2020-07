Goed voor de spijsvertering en je cholesterol: iedere dag een handje zonnebloempitten

We weten allemaal dat het belangrijk is om een gebalanceerd voedingspatroon na te streven, bestaande uit voldoende groente, fruit, trage koolhydraten en proteïne. Maar wist je dat dagelijks een handje zonnebloempitten ook wonderen doet?

Er zitten namelijk hartstikke veel gezondheidsvoordelen aan.

Pitje met pit

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn zonnebloempitten afkomstig uit de zonnebloem. Tot zover geen verrassingen. Maar wat wellicht wel verrassend is, is dat het kleine pitje veel goede dingen voor je lichaam kan doen. Ze worden zowel los, gezouten, geroosterd of zelfs nog in de schil verkocht. Voornamelijk in Mediterrane landen worden de pitjes vaak gegeten als snack, maar ook prijken ze vaak als garnering op salades.

Vitamines en mineralen

Maar ze zijn niet alleen lekker, maar ook nog eens hartstikke gezond. Waarom? Nou, zo zitten er in het kleine pitje van de zonnebloem onder andere veel vezels. En dat kan je spijsvertering bevorderen, zorgt er voor dat je lang een verzadigd gevoel houdt én kan zelfs constipatie tegengaan. Daarnaast zit er ook veel vitamine E, magnesium en selenium in de pitjes.

Cholesterol verlagend

Ook zit er veel ijzer in zonnebloempitten, net als relatief veel eiwitten en veel gezonde vetten. De van nature aanwezige enkelvoudig onverzadigde en meervoudig onverzadigde vetten, maken dat er vaak wordt gezegd dat de pitjes zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van het cholesterol.

Ontstekingsremmend

Dacht je dat dat alles was? Nou, niet dus! Want doordat er veel vitamine E in de pitjes zit, kan het eten ervan ook nog eens een ontstekingsremmende werking hebben. Vitamine E is namelijk de belangrijkste in vet oplosbare antioxidant van het lichaam en heeft volgens velen een ontstekingsremmende effecten, wat de kans op allerlei ziekten kan verlagen.

Goed voor huid én haar

En alsof dat nog niet genoeg is, is het eten van een handje zonnebloempitten per dag ook nog eens hartstikke goed voor huid en haar. Dat komt omdat er veel essentiële vetzuren zoals linolzuur en stearinezuur in zitten, die de aanmaak van collageen bevorderen. En omdat er van nature veel zink in de pitjes zit, kan het ook nog eens helpen om haaruitval tegen te gaan.

