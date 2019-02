Dit is de gezondste manier om zoete aardappel klaar te maken

Zoete aardappel zit bomvol vitaminen en mineralen. Die wil je dus het liefst zoveel mogelijk behouden tijdens het bereiden van je eten.

Zo zitten er vitamine B6 in (goed voor je hart!), fosfor, ijzer, koper, selenium, zink, jodium, B-vitaminen en vitamine E. Al deze vitaminen kunnen gemakkelijk verloren gaan tijdens het bereiden.

Gerechten

Zoete aardappel kan in allerlei vormen op het menu staan: zo zijn er natuurlijk de populaire zoete aardappelfrietjes, gepofte zoete aardappel, zoete aardappelboerenkool en de gepureerde variant. Maar je kunt zoete aardappel natuurlijk ook verwerken in ontelbaar veel zoete baksels, bijvoorbeeld met een vleugje cacao erbij.

Moleculen kapot

Welke vorm je nou het best gebruiken zodat de zoete aardappel z’n voedingswaarden niet verliest? Koken of stomen, meent wetenschapper Michael Greger. Dan blijven de antioxidanten in de zoete aardappel het best bewaard. Bij bakken of roosteren gaan de moleculen daarentegen sneller kapot. Voeg zoete aardappelen dus vooral een keer aan de boerenkool toe.

Andere voordelen

Daarnaast gaat bij koken of stomen het zetmeel van de zoete aardappel binden, waardoor de voedingsstoffen beter worden opgenomen. En dat niet alleen: de glycemische index (de maat om aan te geven hoe snel koolhydraten in de darm worden verteerd en vervolgens als glucose in het bloed worden opgenomen) blijkt bij gekookte zoete aardappel ook veel beter. En dat is op z’n beurt dan weer positief voor je bloedsuikerspiegel.

Meer tips over gezond leven? Je leest het in de Libelle Gezond:

Bron: Elle. Beeld: iStock