Waarom een glas wijn altijd maar halfvol wordt ingeschonken

Of je nu een rosé, witte of rode wijn bestelt: je glas wordt altijd maar half gevuld. Maar waarom is dit eigenlijk?

In het buitenland kun je nog weleens een vol glas wijn krijgen, maar over het algemeen geldt dat je een wijnglas ongeveer halfvol schenkt. Is hier een specifieke reden voor?

Betere smaak

De reden dat obers je glas wijn minder dan halfvol vullen, is zodat er nog voldoende ruimte is om de wijn rond te draaien in het glas. Op die manier komt er meer lucht bij en zorg je ervoor dat de aroma’s van de wijn vrij komen. Dit verbetert de smaak. Wanneer je een wijnglas volledig vult, gaat het draaien niet meer en drink je de wijn dus niet op z’n best. Zonde!

Verschillend

Wist je dat er ook echt een ideale hoeveelheid per wijnkleur blijkt te zijn? Zo hoor je witte wijn en rosé tot nét boven het breedste gedeelte van het glas in te schenken. Bij rode wijn is dit tot net ónder het breedste deel. Dessert wijn en zoete wijn schenk je tot op het punt waar het glas breder wordt in en bij een bubbeltje juist waar het glas weer smaller begint te worden. Extra tip: een glas champagne hoef je niet te laten draaien.

Bron: Tyla. Beeld: iStock