Proost: zó gezond is een glaasje glühwein dus voor je

Met deze koude temperaturen warmen we onze handen maar al te graag aan een glaasje glühwein. Lekker en niet eens zo slecht; er zitten namelijk tal van gezondheidsvoordelen aan dit goddelijke winterdrankje.

Natuurlijk is dit geen vrijbrief om liters achterover te slaan, maar wanneer je het met mate drinkt is glühwein bést gezond.

Glühwein gezond

Allereerst: alcohol is natuurlijk niet gezond. Dat gaan we hier ook niet verkondigen. Maar waar in de meeste alcoholische versnaperingen alleen alcohol zit, zitten er in glühwein ook vitamines. De sinaasappels die gebruikt worden in het drankje barsten namelijk van de vitamine C. Vitamine C geeft onder andere je weerstand een boost en helpt tegen ontstekingen.