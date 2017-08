Zó ontdek je of je intolerant ben voor gluten

Met al die glutenvrije producten in de supermarkt zou je bijna denken dat niemand meer tegen gluten kan. In werkelijkheid heeft ‘slechts’ één procent van de Nederlanders coeliakie. Alleen: dat weten ze vaak zelf niet. Zo merk je of je tegen gluten kunt.

Coeliakie (spreek uit als seu-lia-kíe, met de klemtoon op de ie dus) is een relatief onbekende auto-immuunziekte die ook wel glutenintolerantie wordt genoemd. Het eten van gluten veroorzaakt bij mensen met coeliakie ontstekingsreacties in de dunne darm, waardoor die op termijn zijn werk niet (meer) goed kan doen. Zo kunnen belangrijke voedingsstoffen niet meer goed worden opgenomen en kan de ziekte zelfs botontkalking, bloedarmoede en depressieve klachten veroorzaken. Geen pretje dus.

Vage klachten

Een glutenintolerantie is niet te genezen. Maar als je er op tijd bij bent, zijn de meeste klachten goed te behandelen met een glutenvrij dieet. Alleen: veel mensen hebben geen idee dat ze niet, of niet meer, tegen gluten kunnen. Een teken van coeliakie kan zijn dat je vaak last hebt van buikpijn en/of diarree en gewicht verliest.

Ook verstopping, overgewicht en ‘vage klachten’ als vermoeidheid, hoofdpijn en somberheid kunnen op de sluipziekte wijzen. Volgens Laura Kool, diëtiste van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV), merken mensen vaak pas hoe goed ze zich kunnen voelen als eenmaal glutenvrij eten.