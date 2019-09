Opgepast: glutenvrij eten als je niet intolerant bent, kan schadelijk zijn

Glutenvrij eten lijkt een echte hype te zijn geworden. In de supermarkt kun je steeds meer glutenvrije producten kopen en ook steeds meer mensen zweren bij een glutenvrij dieet. Maar dit schijnt helemaal geen goed idee te zijn. Glutenvrij eten terwijl je niet allergisch bent, is zelfs schadelijk.

Het lijkt wel alsof niemand meer gluten durft te eten. Dat terwijl er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat glutenvrij eten beter voor je is. De hype lijkt overgewaaid te zijn vanuit Amerika. Het boek Wheat belly was een bestseller en daarin staat beschreven dat tarwe slecht voor je is. In Amerika eet inmiddels 20% van de bevolking glutenvrij. Glutenvrij eten is dus echt een dieet geworden en heeft niks meer te maken met coeliakie, zoals glutenintolerantie ook wordt genoemd.

Advertentie

Zelfdiagnose

In Nederland zijn naar schatting 160.000 mensen intolerant. Dat is maar 1% van alle Nederlanders. Toch is de glutenvrije markt sinds 2006 met 170% gestegen. Het gevaar van de glutenhype is dat veel mensen doen aan zelfdiagnose. Aan de hand van klachten en simpelweg even googelen, geven ze zichzelf de diagnose glutenintolerant. Terwijl ze eigenlijk gewoon prima gluten kunnen eten. Om glutenintolerantie vast te stellen moet er een bloedtest worden gedaan door een arts.

Dieet

Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum legt uit: “Alleen als er coeliakie (glutenintolerantie, red.) bij je is vastgesteld door een arts, moet je een glutenvrij dieet volgen. Vaak krijg je hulp van een diëtist. De diëtist zorgt ervoor dat je dieet bestaat uit glutenvrije producten en dat je alle noodzakelijke voedingstoffen binnenkrijgt.”

Schadelijke gevolgen

Als je glutenvrij eet terwijl dit niet nodig is, kan dit nare gevolgen hebben. Minder brood of pasta eten is natuurlijk niet slecht. Maar je hebt wel vervangende stoffen nodig. Postma-Smeets: “Volkorenbrood bevat gluten, maar is ook een bron van belangrijke voedingsstoffen en draagt bij aan het verlagen van het risico op chronische ziekten. Daarom is brood vervangen ingewikkeld en kan het leiden tot tekorten aan belangrijke stoffen zoals jodium en vezels. Jodiumtekort kan ziektes veroorzaken, zoals krop. Bij kinderen kan een jodiumtekort leiden tot een groeiachterstand, verminderd leervermogen en dwerggroei.” Dat is niet het enige: “Ook verminder je met 3 sneden volkorenbrood per dag je risico op hart- en vaatzieken, diabetes type 2 en darmkanker.”

Jodium

Het is erg lastig om voldoende jodium uit andere etenswaren te halen. Postma-Smeets: “Als je als vrouw geen brood meer eet, zou je bijvoorbeeld dagelijks 220 gram peulvruchten moeten eten en 70 gram noten, en dan nog krijg je niet voldoende jodium binnen. Voor mannen komt de berekening wel tot een ‘passende’ oplossing: dagelijks 900 gram groenten, 1000 gram fruit, 500 gram aardappelen en veel water.”

Niet gezonder

Ook zijn glutenvrije producten niet altijd gezonder. Vaak zitten er juist meer vetten en suikers in. Wanneer gluten ontbreken in bijvoorbeeld brood of koekjes zorgt dit namelijk voor smaakverlies. Dit wordt vaak met suiker gecompenseerd.

Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock