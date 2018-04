Het werkt nog beter dan koffie: van dít eten voel je je 'wakker'

Als je je ochtend niet anders kunt beginnen dan met een flinke bak koffie omdat je anders niet wakker wordt, dan hebben we verrassend nieuws.

Je wordt namelijk óók helemaal energiek en wakker van iets heel anders dan het zwarte goud.

Veel drinken

Dus als je wat minderen wilt met je koppen koffie op een dag, eet dan ’s ochtends een lepel honing. Daar kikker je gelijk van op. Koffie geeft je vaak een korte opkikker, maar door de cafeïne droog je ook sneller uit. En als je niet gehydrateerd bent voel je je vaak weer futlozer.

Geen sap

Als je geen zin hebt in zoetigheid als je net wakker bent, dan kun je ook kiezen om een hap van een sinaasappel te eten. De vrucht persen is een minder goed plan, want hierdoor gaan er weer belangrijke vitamines verloren. Door de vrucht te eten neem je ook belangrijke vezels op, wat goed is voor je darmen. En wil je voorkomen dat je je vermoeid voelt, drink dan de hele dag door veel water. Zeker anderhalve liter per dag is aan te raden.

Bron: HLN. Beeld: iStock