Inslaan: deze goedkope voedingsmiddelen blijven minstens een jaar goed

Wel of geen virus: het is altijd slim om genoeg eten te hebben in je voorraadkast. Met deze 7 goedkope voedingsmiddelen die minimaal een jaar houdbaar zijn, zit je sowieso goed.

Pasta

Volkoren, boekweit of traditionele pasta: alle gedroogde varianten blijven ruim 2 jaar goed. Bewaar ze in de verpakking of in een pot die je goed kunt afsluiten. Zorg ook dat je groentes in blik of in de vriezer hebt liggen, zodat je lekkere pasta’s kunt klaarmaken. Afhankelijk van het merk kost een zak pasta van 500 gram ongeveer 2 euro.

Kurkuma

Diëtist Melissa Rifkin adviseert aan Well and Good om genoeg gedroogde specerijen en kruiden in te slaan. De belangrijkste is volgens haar kurkuma: ze voegen meer smaak toe aan een gerecht en ze zitten vol goede voedingswaarde. Kurkuma is 4 jaar houdbaar en afhankelijk van het merk kost een zak van 1 kilo ongeveer 6 euro.

Rijst

Rijst kun je in bulk inslaan en je kunt er een hoop gerechten mee klaarmaken. Kies voor pandan, basmati, zilvervlies of volkoren rijst. Zorg dat je net als bij pasta’s genoeg groenten in blik of in de vriezer hebt liggen. Het is ongeveer 3 jaar houdbaar zonder verlies van kwaliteit. Afhankelijk van het merk kost een kilo rijst 2 euro.

Vis in blik

Tonijn, zalm en sardines in blik blijven lang goed en geven salades of pasta’s net wat meer smaak. Rifkin zegt hierover: “Ingeblikte vis is eiwitrijk, het bevat essentiële aminozuren en omega-3-vetzuren. Afhankelijk van het merk kost een blik tonijn op water zo’n 5 euro voor 435 gram. Gesloten blijft ruim 5 jaar goed.

Pindakaas

“Pindakaas gaat ongeveer 2 jaar mee en zit vol met eiwitten, vezels, gezonde vetten en magnesium. Let wel op het suikergehalte, want daar wil nog wel eens veel van inzetten”, vertelt Rifkin. Met pindakaas kun je een hoop kanten op: van beleg op je boterham tot satésaus. Afhankelijk van het merk kost een pot 650 gram 4 euro.

Bonen uit blik

Eet je geen vlees? Kies dan voor bonen uit blik. Die zitten namelijk vol met ijzer en vitamine B. Verder zitten er ook eiwitten en vezels in bonen. In de voorraadkast blijft het 2 tot 3 jaar goed. Je kunt er een hoop Mexicaanse gerechten mee maken, maar ook een bonensoep is lekker of je kunt het door de salades doen. Afhankelijk van het merk en soort bonen kost een blik net iets meer dan euro voor 800 gram.

Fruit en groenten uit de vriezer

Maak genoeg plaats in je vriezer voor groenten en fruit. De houdbaarheidsdatum is meestal 1 jaar. Het fruit kun je prima gebruiken als tussendoortje of in ontbijtjes. De groenten komen goed van pas tijdens het maken van curry’s of pasta’s. De prijs is afhankelijk van welke groentes of fruit je kiest.

Handig! Deze etenswaren hoef je nooit weg te gooien.

Bron: Wellandgood.