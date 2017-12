Dit willen we met Oud & Nieuw: gouden proseccodonuts

Niks mis met een ouderwetse oliebol, maar als je Oud en Nieuw dit jaar nog feestelijker aan wil pakken, ga je voor de proseccodonut. Een gouden proseccodonut, welteverstaan.

De glamourueze donuts zijn alleen aanstaande zaterdag en zondag tussen 10.00 en 20:00 uur te koop bij Drake’s in Amsterdam. De eigenaar kwam op het lumineuze idee om prosecco te combineren met donuts. Toen hij ontdekte dat alcohol niet per se verdampt als je het bakt, ging hij meteen aan de slag. Na twee pogingen waren de proseccodonuts geboren.

Dronken

De prosecco zit in de donut en in het glazuur verwerkt. Of je nog met een gerust hart achter het stuur kan stappen als je zo’n donut soldaat hebt gemaakt, weet bedenker Xavier Bouterse niet. “Van eentje word je niet dronken. Meer donuts achter elkaar heb ik nog niet geprobeerd. Misschien dan wel”, zegt hij tegen het Parool.

Oliebol

Heb je toch liever een gewone oliebol? Wij zijn de beroerdste niet en hebben er alvast een hele zwik voor je getest en kwamen tot de conclusie: die van de Dirk en Dekamarkt zijn de lekkerste.

Bron: Parool. Beeld: Instagram