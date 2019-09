Om te smullen: koekjes met granola, vijgen en amandelen

Deze granolakoekjes maak je helemaal zelf, zónder uitsteekvormpjes. Het deeg gaat zó van de lepel op de bakplaat. Aan jou alleen nog de taak om er 10 minuten op te wachten.

Dit heb je nodig voor ongeveer 14 stuks:

250 g roomboter, op kamertemperatuur

300 g speltbloem

1 tl baking soda

100 g kristalsuiker

220 g bruine suiker

volle mespunt zout

1 ei + 1 eidooier

merg van 1 vanillestokje

250 g granola met vijgen (verkrijgbaar bij AH)

100 g bruine amandelen, grof gehakt

Extra: bakplaat, bakpapier

Smelt 125 g boter goudbruin, dit geeft een heerlijke smaak aan de cookies. Laat dan de boter afkoelen. Meng de bloem met de baking soda. Mix in een kom de andere helft van de boter (125 g) en de gesmolten boter met beide soorten suiker en het zout romig. Mix dan het ei en de eidooier erdoor en doe het vanillemerg erbij. Voeg nu het bloemmengsel toe en mix het kort op lage snelheid door. Spatel tot slot de granola en de amandeltjes erdoor. Zet het beslag afgedekt een uurtje in de ijskast.

Verwarm de oven voor op 175 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Neem steeds een volle eetlepel van het beslag en ‘drop’ ’m op de bakplaat. Maak zo alle cookies, op 5 cm afstand van elkaar. Bak ze in 10 minuten net gaar (bak ze eventueel in twee shifts als ze niet allemaal in de oven passen).

Bereiden: 20 min. Wachttijd: 1 uur Oventijd: 10 min.

Receptuur: Jacqueline Pietrowski & Victor de Launay. Fotografie: Eric van Lokven. Styling: Cyn Ferdinandus.