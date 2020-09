Dit zijn de verrassende gezondheidsvoordelen van grapefruit

We weten allemaal dat het belangrijk is om gevarieerd te eten en voldoende gezonde vetten, koolhydraten, groentes en fruit binnen te krijgen. Maar wist je dat het een slim idee is om ook vaker grapefruit te eten? Dat brengt namelijk tal van gezondheidsvoordelen met zich mee.

Libelle zet de verrassende voordelen ervan voor je op een rij.

Weinig calorieën

Grapefruit is een citrusvrucht met een vrij bittere en tegelijkertijd zoetzure smaak. De vrucht is veelzijdig en lekker om als tussendoortje te eten maar ook zeer goed te gebruiken in een salade. Het is een verstandige keuze, gezien het een zeer caloriearme vrucht betreft. Een grapefruit bevat namelijk maar zo’n 50 calorieën, wat relatief weinig is voor een stuk fruit. Handig dus, als je een beetje op de lijn wilt letten.