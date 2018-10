Híer eet je morgen gratis pasta van niemand minder dan Jamie Oliver

Elke dag van het jaar is wel een speciale dag. De dag van de chocolade, de dag van de stamppot, je kunt het zo gek niet bedenken. Op 25 oktober is het Wereld Pasta Dag. Een goede reden voor Jamie Oliver om een feestje te vieren in zijn restaurants.

Jamie Oliver geeft ter ere van Wereld Pasta Dag morgen in alle Jamie’s Italian restaurants 100 borden luxe Cacio e pepe weg. In Nederland zijn dat de restaurants in Den Haag en in de Markthal in Rotterdam. Ontdek hier waar je moet zijn.

Elke ochtend vers

Cacio e pepe is een simpel pastagerecht, gemaakt met de beste ingrediënten. Bij Jamie’s Italian wordt de Cacio e pepe met spaghetti geserveerd, die elke ochtend vers door een chef met de hand wordt gemaakt. Aan de spaghetti wordt vervolgens pecorino kaas en fijngemalen zwarte peper toegevoegd.

Eerste 100

Klinkt heerlijk, toch? Wanneer je morgen de woorden ‘Wereld Pasta Dag’ zegt in de restaurants gaat de chef meteen voor je aan de slag. Je moet er wel snel bij zijn, want alleen de eerste 100 borden zijn gratis.

Beeld: Jamie’s Italian.