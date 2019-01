Van deze slager krijg je gratis vlees als je een mop vertelt

We proberen steeds minder vlees te eten, maar bij een slager in de Belgische stad Leuven wordt het gewoon gratis weggegeven. Moet je wel met een goede mop op de proppen komen.

Met die over de skiwi – het is groen en het komt van een berg af – zit je bijvoorbeeld al goed. Als de verkopers er maar om moeten lachen. Je beloning? Een halve pond gratis gehakt.

Slager Erwin (5o) is de actie begonnen om met z’n allen wat meer te gaan lachen. “Ik ging vroeger speciaal in de winkel van mijn ouders staan om moppen te kunnen horen”, vertelt de eigenaar aan Het Laatste Nieuws. “Nu komen de mensen al opgejaagd de winkel binnen omdat het druk was op de weg of omdat ze een parkeerplaats moesten zoeken. Even lachen kan dan een verademing zijn.” En het slaat aan: al zeker 45 klanten kwamen met hun lolbroek of grapjurk aan de zaak binnenstappen.

Er zit wel een grens aan de moppen die verteld worden. “Racistische moppen worden niet beloond”, aldus Erwin. Maar schuin mogen ze dus wel zijn. Ben je niet zo’n moppentapper? Ga dan even op de koffie bij je vader of opa, die ze vast zó uit z’n mouw schudt.

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock

