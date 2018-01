Dít eten kun je beter laten staan als je verkouden bent of (buik)griep hebt

Ook flink verkouden of geveld door de griep? Je zult het uit moeten zieken, maar snel beter worden heb je ook zélf in de hand. Letterlijk: het begint al bij wat je eet.

Misschien slurp je al koppen kippensoep en gemberthee naar binnen – goed plan als je ziek bent. Wat je ook al een heel eind op weg helpt, is weten wat je beter niet kunt eten als je je niet goed voelt. Sterker nog: déze voedingsmiddelen zouden je verkoudheid of griep alleen maar erger maken…

1. Snacks met suiker

Suiker kan ontstekingen in je lichaam veroorzaken en verzwakt je witte bloedcellen. En juist die witte bloedcellen zijn belangrijk bij het bestrijden van die ontstekingen. Je bent ziek en wilt jezelf daarom misschien trakteren op comfortfood zoals chocola, koekjes en snoep, maar dit kun je dus beter niet doen. Ook dranken met toegevoegde suikers zijn af te raden.

2. Suikervrij snoep

Nee, er zit dan wel geen suiker in, maar suikervrije snoepjes of kauwgom kunnen de suikervervanger sorbitol bevatten, die ook buikklachten op kan leveren. Sorbitol verteer je niet, en daardoor kunnen sommigen er zelfs diarree van krijgen. Door diarree raak je uitgedroogd, en als je ziek bent is dat het laatste wat je wilt. Kunstmatige zoetstoffen kunnen ook hoofdpijn veroorzaken. Wil je iets zoets binnenwerken voor bijvoorbeeld een zere keel? Ga dan voor hoestdrop dat met honing gezoet is – en waar dus vooral geen sorbitol in zit.

3. Geraffineerde koolhydraten

Geraffineerde koolhydraten worden door je lichaam snel omgezet in suiker, waardoor je bloedsuikerspiegel net zoveel stijgt als bij het nemen van drinken en snacks met toegevoegde suikers. En zoals net uitgelegd, zijn die een aanslag op je witte bloedcellen. Werk dus als je ziek bent liever bijvoorbeeld geen wit brood, witte rijst, pasta, snoep en ontbijtgranen zoals cruesli naar binnen. Ga liever voor ongeraffineerde (onbewerkte) koolhydraten zoals fruit, groenten, peulvruchten, volle rijst, volle pasta, haver, gierst en quinoa. Die worden langzamer verteerd, zodat je lichaam alle tijd heeft om de vitaminen eruit op te nemen én je bloedsuikerspiegel niet door het plafond gaat.

4. Alcohol

Net als suiker kan alcohol ontstekingen in je lichaam veroorzaken en verzwakt het de witte bloedcellen. Daar bovenop droogt alcohol je ook nog eens uit. En gehydrateerd blijven is juist zo belangrijk als je ziek bent. Bovendien krijgen de membranen in je neusholten een virus sneller weg als ze vochtig zijn. Als je te weinig vocht in je lichaam hebt kan je spierpijn ook nog eens erger worden plús de alchohol slaat dubbel zo hard aan in een uitgedroogd lichaam. Ga liever voor water en (gember)thee.

5. Pittig eten

Misschien moet je hier al niet aan denken met een zere keel. Nou kan pittig eten wél je verstopte neusholten wat openen. Maar heb je buikgriep? Laat de pittige gerechten dan al helemaal staan. Als je buik al van streek is, maak je het met bijvoorbeeld sambal alleen maar erger. Ga liever voor etenswaren die je maag goed binnenhoudt, zoals bananen, appelmoes en gember.

6. Citrusvruchten

Ben je ‘alleen’ verkouden? Dan is een glas sinaasappelsap drinken of sinaasappels eten een goed plan vanwege de vitamine C – zolang er maar geen toegevoegde suikers in zitten. Maar als je buikgriep hebt en misselijk bent, zijn citrusvruchten als sinaasappels, grapefruits en citroenen en het sap daarvan af te raden. Ze kunnen namelijk je maag irriteren.

7. Vet eten

Jezelf op junkfood trakteren omdat je snotterend op de bank zit? Geen goed plan. (Te veel) vet eten tast je immuunsysteem aan. Ook zijn ze moeilijker te verteren, dus natuurlijk geen goed plan bij buikgriep.

Begin 2018 gezond met met de Libelle Gezond Special, met onder andere feiten & fabels over suiker en waarom yoga zo’n goed plan is:

Libelle Gezond Special € 4,50 Bestellen

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Reader’s digest. Beeld: iStock