In bijna elke supermarkt kun je tegenwoordig wel pizza’s bemachtigen met een bijzondere bodem van groente, zoals bloemkool of broccoli. Deze Italiaanse maaltijden worden dikwijls verkocht als ‘gezonder’. Libelle zocht daarom uit: zijn groente pizzabodems beter voor je dan de normale variant van tarwe?

In bijna elke supermarkt kun je dergelijke groentepizza’s wel kopen. En wat dacht je van de groentewraps?

Meer groente eten

Het moge duidelijk zijn: met een bodem van groente krijg je sowieso meer groenvoer binnen. En dat is geen overbodige luxe, want Nederlanders eten nog altijd te weinig groenten. De dagelijkse aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen is volgens het Voedingscentrum 250 gram per dag, maar dat redt lang niet iedereen.

Lastige bereiding

Om ervoor te zorgen dat we met z’n allen voldoende groenten binnenkrijgen, worden er daarom in allerlei producten verschillende soorten groenten verstopt. Toch is het niet gemakkelijk om verse groenten in deegproducten te verwerken, aangezien groente erg veel water bevat.

Verloren voedingsstoffen

En dus gaan er veel gezonde voedingsstoffen verloren, vertelt Astrid Postma­-Smeets van het Voedingscentrum aan Womens’ Health: “Als je groenten zo be­werkt, verliezen ze hun belangrijkste eigen­schappen. Je mist het volume, dus het kost je minder moeite om het op te eten. En er gaan voedingsstoffen verloren, denk aan het vluchtige vitamine C.”

Minder koolhydraten

Wel krijg je door het eten van dergelijke pizzabodems minder koolhydraten binnen dan met normale pizza’s. En dat is volgens Astrid dan ook het enige échte voordeel. “Als je moeite hebt om op gewicht te blijven, of je hebt diabetes type 2 of een voorstadium daarvan, dan zijn producten als courgette­spaghetti of groente pizzabodems slim.”

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock