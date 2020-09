Werkt groenten en fruit wassen tegen pesticiden eigenlijk wel?

Was jij altijd je groenten en fruit voor het eten, maar vraag je je af of dit eigenlijk wel zinvol is? Dan wil je dit misschien even lezen.

Gewasbeschermingsmiddelen, zoals pesticide, worden gebruikt om ziektes bij groenten en fruit te voorkomen en de groei te bevorderen. Het is belangrijk dat de pesticide wel de plaag aanpakt, maar niet schadelijk is voor het gewas zelf, of voor mensen.

Maar als bestrijdingsmiddelen na één wasbeurt al verdwenen zouden zijn, dan zou dit dus ook betekenen dat de boer na iedere regenbui opnieuw bestrijdingsmiddelen in zou moeten zetten. Om die reden kunnen bestrijdingsmiddelen dus zeker wel tegen een beetje water. Daarnaast kunnen de pesticiden ook ín het fruit trekken.

Wel veilig

Maar volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is dat geen reden tot paniek: in tweederde van het groenten en fruit blijken niet eens bestrijdingsmiddelen te zitten. En in de rest komen de pesticiden vaak in verwaarloosbare, ongevaarlijke hoeveelheden voor.