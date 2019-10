Heb je moeite om voldoende groenten binnen te krijgen? Of valt jouw kroost in de categorie ‘moeilijke eters’? Dan hebben we de oplossing voor je: verstop die gezonde groenten gewoon in zelfgebakken taarten en cakes. Déze groenten zijn namelijk erg lekker in zoete baksels.

Het is de ideale manier om aan je portie groenvoer te komen, zonder met lange tanden een bord wortels of broccoli naar binnen te hoeven harken. Reken maar dat je kinderen geen moeite hebben om een stukje taart op te eten.

Zoete aardappel

Ja, je leest het goed. Zoete aardappel heet niet voor niets ‘zoet’, want de groente kan goed dienen als ideale vervanger voor ongezonde geraffineerde suikers. Omdat de aardappel van zichzelf smeuïg is wanneer je hem kookt, mix je de pieper gemakkelijk door je beslag. Zo wordt je cake op een gezondere manier toch nog lekker zoet.

Wortel

Er gaat niets boven worteltaart. Al helemaal met een zoete laag frosting erbovenop. Nu zeggen we niet dat dit per definitie gezond is, maar met een punt worteltaart krijg je dus wél wat groenten binnen. Wil je de taart toch gezonder maken? Breng het baksel dan op smaak met dadels of honing in plaats van witte of bruine suiker.

Pompoen

Een ideale herfstgroente die niet weg te denken is uit de keukens van velen: de pompoen. Deze smaakt niet alleen lekker door soep of salade, maar kan ook goed smaken in zoete baksels. Wat dacht je van een traditionele Amerikaanse ‘pumpkin pie’? Net als zoete aardappel kan pompoen daarnaast ook prima als extra smaakmaker door cakebeslag gemixt worden.

Courgette

Dit klinkt gek, maar is toch echt geen tikfoutje. Courgette is niet zo sterk van smaak, maar bevat wel veel vitamines. Dit maakt het een ideale groente om te verstoppen in baksels. Rasp de courgette en roer deze bijvoorbeeld door een zoet bananenbrood. Wedden dat je (klein)kinderen geen idee hebben dat je ze met die plak bananenbrood groentes voert?

Avocado

Om baksels lekker romig te maken, wordt er in veel recepten het gebruik van roomboter aangeraden. Niks mis mee, maar natuurlijk niet érg goed voor de lijn. En dat is waar de avocado om de hoek komt kijken. Want de smeuïge vrucht bevat veel gezonde vetten, die jouw zoete baksels van die gewilde textuur kan voorzien. Maar dan op de gezónde manier. Als dat geen win-winsituatie is, weten wij het ook niet meer.

Bron: Margriet. Beeld: iStock