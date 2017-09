Dromen komen dus tóch uit: in dit glas past een hele fles prosecco

Nooit meer je glas bijvullen op een feestje? Dat los je makkelijk op met dit wel héél bijzondere glas. Hallelujah.

Britse media lopen warm voor het ‘Giant Prosecco Glass’: een glas waar je zo’n 750 ml van je favoriete drankje in kwijt kunt. Ter vergelijking: in een normaal champagneglas gaat 125 ml. Wij vinden dit nu al de uitvinding van de eeuw. Is het feestje al begonnen?

Het mega proseccoglas is waanzinnig populair: op dit moment zijn de glazen uitverkocht. Goed nieuws: de voorraad wordt snel aangevuld.

Je koopt het glas voor ongeveer 16,30 euro online bij The Present Finder. Daar komt nog wel 6,5 pond aan verzendkosten bovenop.

Bron: AD.nl. Beeld: Istock & Facebook

