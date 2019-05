Met dit simpele trucje eet je een hamburger echt zonder te knoeien

Dit weekend stijgen de temperaturen naar zomerse waarden. Een goed excuus om de barbecue weer eens aan te steken. Dan mag een broodje hamburger natuurlijk niet ontbreken.



Hartstikke lekker, zo’n broodje hamburger. Maar zodra je het broodje met meer dan alleen een hamburger belegd, wordt het een uitdaging om het broodje zonder knoeien te eten.

Helemaal verkeerd

De tomaat valt er áltijd tussenuit, je handen zitten onder de saus en vaak blijft er van de onderkant van het broodje niet veel over. Dat komt volgens Britse koks maar door één ding: we eten een broodje hamburger helemaal verkeerd.

Ondersteboven

Hoe je zo’n broodje dan wél moet eten? Op zijn kop. De burger wordt zo geserveerd dat-ie er het lekkerst uitziet, maar je kunt ‘m beter precies andersom eten. De bolle kant is namelijk vaak dikker dan de onderkant en daarom is het makkelijker om ‘m op zijn kop te eten. De bolle kant kan zo het gewicht van de ingrediënten dragen en daardoor is de kans minder groot dat de hele burger uit elkaar valt. Han-dig!

